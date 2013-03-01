Янукович 4 марта в Москве обсудит с Путиным сотрудничество с Таможенным союзом

Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта в Москве обсудит вопросы сотрудничества с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал сегодня на итоговой пресс-конференции. (4 марта Президент Украины осуществит рабочий визит в Россию – УНИАН).

По словам В.Януковича, Украина создает модель сотрудничества с Таможенным союзом. “Россия... она, безусловно, является ключевой, и мы ведем переговоры, какую модель в отношениях мы применим. Для нас очень интересно экономическое сотрудничество с Таможенным союзом”, - сказал он.

Президент напомнил, что товарооборот Украины со странами Таможенного союза составляет 63 млрд долларов. Вместе с тем “многое будет зависеть от России, Беларуси, Казахстана, насколько они хотят видеть нас за этим столом”, отметил В.Янукович.

Он заявил, что “мы имеем возможность стать наблюдателями, найти форму, которая будет соответствовать уровню наших отношений”.

“Эта работа не прекращается. В ближайшее время я буду посещать Россию, и эти переговоры будут продолжаться”, - сказал В.Янукович.

“Если мы получим какой-либо статус и будем участниками рассмотрения вопросов Таможенного союза - это пойдет нам на пользу. Там наши национальные интересы, наши экономические интересы”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, до этого визит В.Януковича в Россию планировался на 18 декабря 2012 года, однако был перенесен.

Тогда пресс-служба Президента Украины сообщала, что темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь, в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – наработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.