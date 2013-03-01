«Кредитпромбанк» начал реализацию продуктов «Дельта Банка»

«Кредитпромбанк» с 1 марта начал реализацию продуктов «Дельта Банка» через свои отделения, сообщает пресс-служба «Кредитпромбанка».

Согласно сообщению, с 1 марта на основании договора о сотрудничестве, заключенного между банками, во всех отделениях «Кредитпромбанка» можно оформить депозиты продуктовой линейки «Дельта Банка», при этом обслуживание таких вкладов остается в данном отделении «Кредитпромбанка».

Как сообщал УНИАН, внеочередное собрание акционеров «Кредитпромбанка», назначенное на 25 февраля, на котором планировалось рассмотрение вопросов о внесении изменений в устав банка и совершении существенных юридических действий, не состоялось по техническим причинам. Информация о новой дате собрания акционеров будет сообщена в ближайшее время.

В конце декабря 2012 года совладелец «Дельта Банка» (г. Киев) Николай Лагун сообщил о приобретении «Кредитпромбанка» за символическую цену 1 доллар. По его словам, планируется слияние «Кредитпромбанка» с «Дельта Банком» в течение 3-6 месяцев, в результате которого останется одна структура – «Дельта Банк».

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 января 2013 года активы банка составили 12,22 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 10,09 млрд грн, обязательства - 10,151 млрд грн, средства клиентов – 6,02 млрд грн, собственный капитал - 2,07 млрд грн, уставный капитал - 2,64 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 48,87 млн грн.

По информации на сайте банка, его основными акционерами на 1 января 2013 года являлись компании Kalouma Holdings Limited (Кипр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кипр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ирландия) – 23,5%.