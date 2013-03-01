Расходы госбюджета будут увеличены на 1,4 млрд грн для реализации проектов

Государственный бюджет на 2013 год по итогам 1 квартала будет пересмотрен, а объем расходов – увеличен ориентировочно на 1,4 млрд грн.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции.

«Бюджет постоянно будет требовать изменений, изменений приоритетов, потому что ситуация всегда в течение года меняется. Мы рассчитываем, что доходы бюджета будут расти – мы всегда на это рассчитываем. Мы по итогам первого квартала, как и обещали, будем рассматривать изменения в бюджет», - сказал глава государства.

«Буквально неделю назад рассматривали вопрос распределения 1,4 млрд грн на развитие регионов. Решение будет обнародовано. Поставлена задача - на март месяц найти эти средства, и мы видим источники получения дополнительных доходов», - сказал В.Янукович.

Он также отметил, что половина дополнительных доходов будет направлена в регионы, а половина – на финансирование национальных проектов и крупных недостроенных объектов.

Как сообщал УНИАН, во время расширенного заседания Кабинета министров 27 февраля Президент Украины Виктор Янукович потребовал от Кабинета министров предусмотреть финансирование регионов в полном объеме, подчеркнув необходимость уделить больше внимания реализации региональных программ и необходимости децентрализации межбюджетных отношений.