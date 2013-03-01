Кинах: налогообложение депозитов и запрет валютных вкладов приведут к оттоку денег из банков

Законопроекты по налогообложению процентов по депозитам и запрету валютных вкладов приведут к оттоку денег из банков и усугубят проблему ликвидности банковской системы, полагает народный депутат Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба УСПП.

По мнению А.Кинаха, недавние резонансные законопроекты, которыми предлагается запретить банкам привлекать депозиты в иностранной валюте и ввести высокую ставку налогообложения доходов по банковским вкладам, окончательно подорвут доверие населения, предпринимателей и инвесторов к банкам.

«Время требует четких системных согласованных действий по стабилизации финансовой системы, прогнозированного курса национальной денежной единицы, создания приемлемых условий доступа физических и юридических лиц к кредитным ресурсам. Внедрение такой политики возможно только в условиях роста доверия граждан к финансовой, банковской системе… Фискальные, административные меры приведут к обратному результату», – цитирует пресс-служба А.Кинаха.

Народный депутат полагает, что нужно учитывать общеизвестный факт низкой платежеспособности населения Украины. «Невозможно создать стимулы для развития национальной экономики при отсутствии платежеспособного спроса», – отметил он.

Президент УСПП подчеркнул, что УСПП негативно относится к данным законопроектам, и высказал ожидания относительно поддержки его оценок правительством и парламентом страны.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», предполагающие упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте.

Также Е.Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2014 года 25%-ный налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях. Соответствующие законопроекты №2400 и №2401 зарегистрированы в парламенте 26 февраля.