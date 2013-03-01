В январе снизились ставки почти во всех сегментах денежно-кредитного рынка - НАБУ

В январе зафиксировано снижение стоимости ресурсов почти во всех сегментах денежно-кредитного рынка, и банки продолжат снижать ставки привлечения средств для улучшения операционной прибыльности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), переданном УНИАН.

Согласно сообщению, достаточный уровень ликвидности банковской системы и ограниченный спрос на банковские кредиты могут мотивировать банки к снижению ставок на депозиты физических лиц, уровень которых в течение всего 2012 только увеличивался.

Также сообщается, что уровни ставок по депозитам физических лиц отличались в зависимости от регионов. В январе 2013 года средневзвешенные процентные ставки по гривневым депозитам физлиц в национальной валюте были в диапазоне от 16,6% до 21%, при этом, самые высокие ставки зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, а самые низкие - в Ривненской области. Стоимость депозитов граждан в иностранной валюте колебалась от 6,8 до 8% годовых в зависимости от региона, высокая стоимость депозитов зафиксирована в Днепропетровской и Полтавской областях, а минимальная - в Кировоградской и Закарпатской областях. Наибольшую долю привлеченных банками сбережений клиентов традиционно составляют депозиты жителей Киева и области (29,1% от общей суммы депозитов в национальной и 38,1% в иностранной валюте), а также Донецкой (10,9% и 8,5% соответственно) и Днепропетровской (9,3% и 8,2% соответственно) областей. Наименьшую долю депозитов формируют вклады жителей Закарпатской и Черновицкой областей, удельный вес каждой из них составляет 0,8% депозитов в национальной валюте и 0,9% в иностранной валюте. Распределение объемов вложений по регионам сопоставимо с уровнем среднемесячной заработной платы: высокий уровень в 2012 году имели Киев и область, а также Донецкий и Днепропетровский регионы, самый низкий - западные регионы.

По мнению экспертов НАБУ, средства компаний значительно дешевле для банковских учреждений, чем депозиты населения. Стоимость гривневых депозитов предприятий продолжает снижаться третий месяц подряд (по результатам января 2013 средневзвешенная ставка составила 11,6%). Средняя стоимость валютных депозитов предприятий в январе выросла на 0,7 п.п. (по сравнению с предыдущим месяцем) и составляет 6,8%.

По результатам анализа отраслевой структуры корпоративного депозитного портфеля банков, эксперты НАБУ отметили, что по состоянию на конец января 2013 наибольшую долю депозитов юридических лиц формировали средства предприятий оптовой торговли (20,9% от общего объема), депозиты компаний перерабатывающей промышленности (17,4%), и сельскохозяйственных предприятий (12,8%).

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов «Эрсте Банка», в январе 2013 года вклады населения в национальной валюте выросли на 6 млрд грн, в то время как валютные вклады - на 308,3 млн долл. Объем наличных средств физических лиц сократился на 2,6% - до 198 млрд грн. Чистый спрос населения на валюту незначительно снизился до 200 млн долл. по сравнению с показателем в декабре (210 млн долл.).