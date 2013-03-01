Капитальные инвестиции Украины в 2012 году выросли на 8,3%

В Украине по итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост капинвестиций по сравнению с предыдущим годом зафиксирован в Одесской области – на 153,5%, до 13,23 млрд грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 255,84 млрд грн, из них на капремонт - 17,89 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций - 156,15 млрд грн, кредиты банков и другие займы - 42,53 млрд грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259 млрд 932,3 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал - 209 млрд 130 млн грн (без НДС), что на 22,4% больше показателя за 2010 год.