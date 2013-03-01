Межбанк пятницы закрылся котировками 8,14/8,15 грн/долл.

В пятницу, 1 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1440/8,1480, к 12:00 цены повысились до 8,1460/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1470/8,1510 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2660/64, к 12:00 цены снизились до 0,2655/59. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,6795 (+0.1245).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3093/95, а к 12:00 упали до 1,3002/04. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6620/10,6690, к 12:00 цены ушли вниз 10,6270/10,6350. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,5770/10,5860.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1450/8,1495, к 12:00 цены снизились до 8,1445/8,1475. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1445/8,1465 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7050/10,7125, к 12:00 цены ушли вниз 10,6850/10,6930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6810/10,6880.