«ПриватБанк» заплатит 10 тыс. грн за информацию о грабителях банков в Донецкой области

«ПриватБанк» объявил о гарантированном вознаграждении в размере 10 тыс. грн за информацию, которая поможет задержанию вооруженной банды грабителей, совершившей попытку ограбления отделения банка в Константиновке (Донецкая обл.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в конце рабочего дня 28 февраля в Константиновское отделение «ПриватБанка» ворвались двое неизвестных, которые под угрозой применения оружия потребовали от сотрудников отдать всю имеющуюся наличность. Один из нападавших направил пистолет на руководителя отделения, а второй произвел предупредительный выстрел из обреза охотничьего ружья. Кассиру отделения удалось нажать «тревожную» кнопку, вызвав наряд милиции и включив систему внешнего оповещения об опасности. Грабители сбежали с места преступления, и наряду государственной службы охраны, прибывшему в отделение через несколько минут, не удалось их задержать.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр) - 24,99% акций банка.