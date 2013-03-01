Миндоходов готово принимать жалобы на отказ в получении кассового чека

Министерство доходов и сборов Украины готово принимать жалобы граждан в связи с отказом в выдаче им кассового чека в местах продажи товаров и услуг, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«Обращение пострадавших – наиболее действенный способ выявить нарушения кассовой дисциплины», - утверждают в Миндоходов и добавляют, что одна лишь жалоба гражданина может стать поводом для кассовой проверки, в том числе со стороны других органов.

В Миндоходов также привели пример, когда жительнице Запорожья отказали выдать чек при покупке лекарств, и она тут же обратилась в налоговую инспекцию. Оказалось, что объемы ежедневной неучтенной наличности в аптеке, нарушающей правила торговли, достигали 2 тыс. грн. Аптеку оштрафовали на 19 тыс. грн.

Вместе с тем, возможность сообщить о нарушении не означает роста количества проверок наличных расчетов на предприятиях торговли. В Миндоходов, в частности, обратили внимание, что количество проверок кассовой отчетности в январе составило 1,2 тыс., что на треть меньше по сравнению с январем 2012 года.

При этом фискальный чек, утверждают в министерстве, является гарантией защиты прав потребителя, и потому гражданам не стоит игнорировать случаи невыдачи чеков при осуществлении кассовых операций.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года для украинских предпринимателей вводится новый электронный сервис - электронная кассовая лента регистраторов расчетных операций, которая представляет собой электронную копию расчетных документов, хранящуюся в памяти кассового аппарата или модема, присоединенного к аппарату. Раз в сутки данные электронной ленты будут передаваться на общий сервер обработки данных. По мнению налоговиков, нововведение позволит устранить разногласия между первичной документацией и поданными данными отчетности.