Лукашенко требует от своего правительства сдерживать инфляцию

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства принять меры для сдерживания инфляции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.Лукашенко заявил, выступая сегодня на заседании Совета министров Беларуси, посвященном итогам социально-экономического развития за 2012 год и задачам на 2013 год.

«Я требую прекратить вольницу в ценообразовании, нет такой необходимости. Правительству и Национальному банку нужно более эффективно осуществлять ценовое регулирование. От этого сейчас зависит закрепление макроэкономической стабильности», - подчеркнул А. Лукашенко.

По его словам, ускорившаяся в начале 2013 года инфляция вызывает справедливые опасения у граждан.

«Решение этой проблемы имеет важнейшее государственное значение. Если посмотреть за период с начала 2011 года, то к настоящему времени белорусский рубль девальвировался в 2,9 раза. При этом потребительские цены выросли в 2,6 раза, в том числе на продовольственные товары – почти в три раза, на непродовольственные товары и услуги – в два с половиной раза. У вас что, в ценообразовании стоит задача догнать и перегнать темпы девальвации?» - сказал Президент Беларуси.

Он подчеркнул, что если в настоящее время не удастся обуздать инфляцию при относительно устойчивом курсе национальной валюты, то возрастут внутренние издержки и белорусская продукция потеряет конкурентоспособность, прежде всего в экспорте. «Поэтому надо принять более энергичные меры для сдерживания инфляции», - добавил А. Лукашенко.

Справка УНИАН. В Беларуси инфляция в 2012 году составила 21,8%. В 2013 году инфляцию в Беларуси планируется снизить до 12%, при этом уже в январе она составила 3%.

В 2011 году потребительские цены увеличились на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году был обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости белорусской экономики от импорта.