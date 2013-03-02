На реализацию экономической программы государство выделит только 50 млрд грн - Азаров

Из общей суммы, необходимой для реализации государственной программы активизации развития экономики в 2013-2014 годы - 380 млрд грн, государство планирует потратить 50 млрд грн.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире телеканала «Интер».

"Госгарантии, прямые инвестиции, компенсация кредитных ставок составит 50 млрд грн", - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что львиная доля расходов по реализации программы придется на частные инвестиции, средства предприятий.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров Украины одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы стоимостью 380 млрд грн. Документ будет обнародован после доработки.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

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