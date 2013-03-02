Кредит МВФ станет доступным только после снижения Россией цены на газ

Украина надеется получить кредит Международного валютного фонда после достижения договоренностей с Россией о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в эфире телеканала «Интер».

Он подчеркнул, что договоренности о снижении цены должны быть достигнуты в текущем году.

«Рано или поздно мы с Россией договоримся о снижении цены на газ. Обязательно договоримся. У нас другого выхода нет... В понедельник наш Президент в очередной раз будут иметь встречу с руководителем России. В очередной раз будут продолжены эти переговоры. Но тем не менее, можно критически относиться, можно философствовать на этот счет, но в этом году мы должны добиться пересмотра этого контракта. Я думаю, что уже и у России нет никаких сомнений, что надо на это идти, и у нас никаких сомнений», - заявил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что с МВФ достигнута договоренность о пересмотре условия о необходимости повысить тарифы для населения в случае ликвидации дефицита «Нафтогаза» после снижения цены газа.

«После того, как мы пересмотрим цену на газ, мы садимся за стол переговоров с МВФ и считаем параметры доходности бюджета, «Нафтогаза»... Если мы выходим на дефицит, а я думаю, что мы на него не выйдем, то, естественно, условия предоставления кредита МВФ будут пересмотрены. Об этом мы договорились. Они нам четко говорят - если вы получите решение со стороны России, сядем за стол переговоров», - сказал Н.Азаров.

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