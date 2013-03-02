Госказначейство отрапортовало - 1 марта перечислено 128,8 млн грн на соцвыплаты
14:57, 02 марта 2013Финансы
0
Государственная казначейская служба Украины 1 марта перечислила 128,8 млн грн на социальные выплаты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госказначейства, об этом проинформировал председатель ведомства Сергей Харченко.
Согласно сообщению, в текущем году Госказначейство своевременно и в полном объеме перечисляет средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, и 1 марта на указанные социальные выплаты перечислено 128,8 млн грн.
Читайте также:
Госказначейство имеет достаточно средств для выплат, на его счету 4 млрд грн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter