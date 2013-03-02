Госказначейство отрапортовало - 1 марта перечислено 128,8 млн грн на соцвыплаты

Государственная казначейская служба Украины 1 марта перечислила 128,8 млн грн на социальные выплаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госказначейства, об этом проинформировал председатель ведомства Сергей Харченко.

Согласно сообщению, в текущем году Госказначейство своевременно и в полном объеме перечисляет средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, и 1 марта на указанные социальные выплаты перечислено 128,8 млн грн.

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