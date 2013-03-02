В США началась процедура секвестра бюджета - к концу сентября на 85 млрд долл.

В США началась процедура автоматического секвестра бюджета, к концу сентября все расходные статьи будут сокращены на 85 млрд долл.

Как передает РИА «Новости», автоматический секвестр бюджета - сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов в течение ближайших десяти лет и уже на 85 миллиардов к концу нынешнего финансового года, поровну распределенное между военной и гражданской сферами - был запланирован еще летом 2011 года, на переговорах администрации США с Конгрессом по налоговой реформе и предотвращению дефолта.

Единственным условием, по которому секвестра можно было бы избежать, была договоренность между Белым домом и Конгрессом об изменении баланса госрасходов при одновременном реформировании налоговой системы путем устранения способов обхода налогового законодательства для представителей крупного бизнеса. Однако этого не произошло.

На состоявшемся 1 марта последнем раунде переговоров между представителями ветвей власти компромисса найдено не было. Республиканцы настаивали на незыблемости налоговой системы, демократы отказали в сокращении расходов на социальную сферу.

В результате Президент страны Барак Обама вынужден был подписать указ о секвестировании бюджета, согласно которому из 85 млрд долларов, которые предполагается изъять из расходной части бюджета, около 50 миллиардов недополучат силовые ведомства.

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