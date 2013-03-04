Жители Швейцарии на референдуме лишили топ-менеджеров миллионных бонусов

Жители Швейцарии в ходе референдума 3 марта, согласно официальным данным, подавляющим большинством поддержали инициативу, направленную против "рвачества топ-менеджеров".

По итогам обработки голосов избирателей всех швейцарских кантонов, за предложение высказались 67,9% участников референдума.

Инициатива, выдвинутая бизнесменом и политиком Томасом Миндером, предусматривает снижение уровня бонусов топ-менеджерам в швейцарских компаниях, представленных на бирже, и усиление роли акционеров, передает "Немецкая волна".

Предусмотрен полный запрет выплат отступных, премий за вступление в должность, а также при покупке или продаже компаний. Нарушителям грозит ограничение свободы на срок до трех лет или штраф до шести годовых зарплат.

Началу кампании против рвачества послужили новости о выплате отступных размером в 60 миллионов евро увольняющемуся менеджеру концерна Novartis лишь за то, чтобы тот не устроился на работу к конкурентам. Возмущение общественности привело к тому, что эти выплаты были отменены.