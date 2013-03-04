Португалия из-за экономических трудностей просит кредиторов пересмотреть договоренности

Португалия намерена обратиться к международным кредиторам - ЕС, ЕЦБ и МВФ - с просьбой частично пересмотреть условия соглашения по предоставлению стране финансовой помощи из-за слабых экономических показателей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным издания, Совет министров финансов еврозоны обсудит в понедельник, 4 марта, в Брюсселе запрос Португалии на увеличение сроков выплат кредитных средств. В рамках программы финпомощи страна получила 78 миллиардов евро. Такая мера позволит выиграть время для сокращения бюджетного дефицита до требуемых кредиторами 3% с 5% в прошлом году.

В 2011 году кредиторы предполагали, что сокращение ВВП за 2011-2012 годы составит 4%, но в 2013 году экономика перейдет к росту, а безработица достигнет 13%. В настоящее время ожидается сокращение на 7% за период 2011-2013 годов, а безработица достигнет 17,3%.

Помимо экономических трудностей Португалия столкнулась с ростом протестов по поводу мер сокращения бюджетных расходов. В пятницу глава социалистов Антонио Хосе Сегуро заявил, что правительство должно прекратить программу консолидации и сократить налоговую нагрузку на граждан.

"Настало время остановить обнищание португальцев", - сказал политик.

Ближайшие парламентские выборы в Португалии состоятся через два года, что позволяет главе кабмина Педру Пассушу-Коэльо продолжать взятый на структурные реформы курс. Однако усиливающиеся политические и социальные протесты могут поставить под угрозу политическую стабильность в стране и усугубить реализацию реформ.