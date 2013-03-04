Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись ростом котировок

В понедельник, 4 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1460/8,1540 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2644/48, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5930/10,6050. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3006/08 (пятница - 1,3093/95).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1440/8,1480, к 12:00 цены повысились до 8,1460/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1470/8,1510 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6620/10,6690, к 12:00 цены ушли вниз 10,6270/10,6350. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,5770/10,5860.