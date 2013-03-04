На межбанке падение евро продолжается

В понедельник, 4 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1460/8,1540, к 12:00 сузился спрэд 8,1485/8,1515 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2644/48, к 12:00 они остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 30,7865 (+0,1070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3006/08, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5930/10,6050, к 12:00 цены ушли вниз 10,5820/10,5900.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1440/8,1480, к 12:00 цены повысились до 8,1460/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1470/8,1510 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6620/10,6690, к 12:00 цены ушли вниз 10,6270/10,6350. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,5770/10,5860.