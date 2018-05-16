Банковские депозиты: поле чудес в стране дураков

Правила игры на рынке депозитов могут изменить. И интерес к этой сфере не случаен. Согласно статистике Национального банка Украины, объем срочных средств физических лиц в банках за 2012 год вырос на 21,8%, или на 51,7 млрд грн. На 1 февраля 2013 года депозиты физических лиц в национальной валюте оценивались в 184,8 млрд грн (эквивалент 23,1 млрд долл.), в иностранной валюте – в 812,7 млрд грн (101,6 млрд долл.). Добавьте к этим суммам до 70 млрд долл., которые, по оценке экспертов Независимой ассоциации банков, находятся на руках у населения, и станет понятен масштаб вопроса, который встанет перед страной, ее банками и значительной частью украинцев, если инициаторы нововведений все-таки сумеют их внедрить в жизнь.

Заманили калачом

Рост объема депозитов населения для банкиров является своего рода маркером доверия к банковской системе, а также важной предпосылкой для увеличения масштаба кредитования и снижения его стоимости. Основным фактором роста депозитной базы в минувшем году эксперты называют рекордно высокие ставки за последние 5 лет. По данным НАБУ, доходность вкладов в гривне на срок от трех месяцев до года в среднем за 2012 год выросла до 17,5% годовых, при этом максимальные ставки достигли 28,25%.

Благодаря отлаженной процедуре выплаты возмещения по вкладам проблемных банков через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, украинцы несколько подзабыли истории банков «Родовид» и «Надра». Некоторых находящихся в поиске высокого дохода не останавливают и новые банкротства. Казалось бы, для власти наступило удачное время для непопулярных шагов – вынудить население за счет доходов со своих вкладов профинансировать расходы нищего госбюджета.

Пригрозили кирпичом

На неистребимом оптимизме украинских вкладчиков, очевидно, и родился проект закона об изменениях в Налоговый кодекс. Его автором является народный депутат-регионал Евгений Сигал, который инициирует введение с 1 января 2014 года 25%-ного налога на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях (законопроект №2401).

По мнению Сигала, данная мера позволит коммерческим банкам получить более дешевые кредитные ресурсы, а государственному бюджету - дополнительный источник поступлений, которые, как предполагается, могут быть направлены на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Можно было бы и не придавать значения отмеченному законопроекту – многим «актуальным» из ему подобных документов так и не посчастливилось заработать, но вопрос налогообложения процентов по депозитам уже давно является предметом кулуарных обсуждений и споров. Так, 17 июня 2010 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, которым в частности, было установлено взимание 5% налога на доходы граждан в виде процентов по депозитам на сумму свыше 200 тысяч гривень. На тот момент действующим законодательством уже было предусмотрено введение налога с 1 января 2013 года, но принятый Налоговый кодекс перенес его на 1 января 2015 года. И уже тогда (в 2010 году) эксперты прогнозировали, что и с 2015-го налог не будет введен. Почему это новшество вызывает такое массовое сопротивление, ведь на первый взгляд, все логично: заработал на депозите – отстегни в казну…

Экс-министр экономики, финансовый эксперт Виктор Суслов отмечает, что налогообложение процентов по депозитам - «обычная практика» для европейских стран, поэтому вклады должны облагаться налогом по ставке не ниже, чем по другим видам доходов.

«Ставка 25%, которая предлагается, вполне обоснована. Даже после вычета такого налога доход по депозиту с учетом наших ставок останется достаточно высоким, интерес хранить деньги в банках не снизится, и оттока депозитов не будет. Я абсолютно убежден, что это правильно, и что бюджет мог бы получить очень серьезные доходы, с учетом тех доходов, которые получают по депозитам вкладчики в Украине», - сказал эксперт.

Со стремлением властей наполнить в условиях кризиса дырявый бюджет все понятно, но возникает вопрос к автору законопроекта – откуда возьмутся дешевые кредитные ресурсы для банков, если на практике финучреждения на первых порах, скорее всего, вынуждены будут закладывать придуманный налог в ставку по депозиту, чтобы клиенты не потеряли на процентах и не забирали вклады. Также банку как потенциальному налоговому агенту будет обеспечена дополнительная бумажно-проверочная волокита с налоговыми органами.

Председатель правления «Креди Агриколь Банка», глава комитета по вопросам налогообложения и учета НАБУ Евгения Чемерис констатирует, что, согласно проекту, взимание налога предполагается не со всей суммы процентов, а с разницы с учетной ставкой НБУ, которая может меняться в любой момент. «Тот, кто это придумал, понятия не имеет, что такое операционная работа в банке и какие доработки программного обеспечения нам понадобятся. А ведь за этим еще последует и отчетность в налоговую», - подчеркивает банкир.

Ассоциация украинских банков (АУБ) не видит смысла в данной инициативе хотя бы потому, что Налоговым кодексом уже предусмотрено внедрение подобного налога с 1 января 2015 года по вполне целесообразной при существующих условиях ставке в 5%.

Атака на валюту

Еще один законопроект того же автора предлагает внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности» и упразднить нормы, позволяющие банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте (законопроект №2400). В обосновании автор снова прогнозирует удешевление кредитных ресурсов в национальной валюте и активизацию использования доходов населением на потребление товаров и услуг отечественных товаропроизводителей.

Этот проект не нашел поддержки даже у сторонника предыдущей инициативы Суслова. «Граждане все равно будут хранить сбережения в валюте, только эти средства не будут поступать в банковскую систему. Другое дело, предложения банкиров относительно не распространения на валютные депозиты возмещений Фонда гарантирования вкладов физических лиц. А полный запрет просто приведет к оттоку средств в иностранной валюте и к катастрофе банковской системы», - сказал эксперт.

Инициатива и ее возможные последствия действительно порождают массу вопросов. Их становится еще больше, если учесть экономический контекст, в частности, сокращение национального ВВП и промпроизводства, упорные слухи о неизбежной девальвации гривны.

По мнению народного депутата, президента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия Кинаха, оба законопроекта окончательно подорвут доверие населения, предпринимателей и инвесторов к банкам. «Внедрение такой политики возможно только в условиях роста доверия граждан к финансовой, банковской системе. Фискальные, административные меры приведут к обратному результату», – сказал Кинах.

«Вместо оживления экономики, эти законопроекты приведут к созданию существенных проблем в банковской системе. Законопроект относительно запрета валютных вкладов является противоправным, поскольку нарушает права граждан свободно распоряжаться своим имуществом - валютными сбережениями», - считает президент Ассоциации Украинских банков Александр Сугоняко.

Кроме того, как отмечают в АУБ, законопроект предусматривает запрет привлечения валютных вкладов не всем финансовым учреждениям, а только банкам, что ставит их в неравные конкурентные условия с другими субъектами рынка, и подталкивает население пользоваться услугами небанковских финучреждений, мене надежных, чем банки.

Возможно, предложенные инициативы и преследуют благородную цель - стабилизация банковской системы и оживление кредитования, - но время для таких радикальных мер, по мнению экспертов, еще не пришло.

Если объемы привлечения депозитов населения превышают объемы кредитования, что констатирует автор в аналитических записках к своим законопроектам, то, вероятно, надо подойти к проблеме с другой стороны. Начать со стимулирования кредитования, а не подогревать панические настроения вкладчиков?

Заместитель председателя правления «Первого украинского международного банка», глава комитета НАБУ по вопросам регуляторной политики и надзора Артур Загородников, изложил позицию ассоциации следующим образом: «Ассоциация выступает за проведение политики «дедолларизации» и создание более комфортных условий для потребления товаров и услуг отечественных предприятий, стимулирования кредитования и стабилизации экономики. Однако к инициативам, связанным с полным запретом на вклады в иностранной валюте и введением высоких ставок налогообложения депозитов в гривне, необходимо относиться очень осторожно и взвешенно. Решения по таким вопросам следует принимать после проведения всестороннего, глубокого анализа и экспертного прогноза с участием не только законодательных и регуляторных органов, но и с учетом мнений банков, банковских объединений и населения».

Дорога ложка к обеду

Анализ таких показателей банковской системы, как средневзвешенные ставки по срочным вкладам физических лиц и прирост срочных средств физлиц, за последние пять лет дает не очень оптимистическую картину.

В 2012 году банки нарастили объемы депозитов населения на 21,77% при средневзвешенной ставке по итогам года 18,4%, в то время как в 2010 году прирост депозитов составил 33,14% при более низкой средневзвешенной ставке 15,8%. Фактически, рекордно-высокие ставки в 2012 году в условиях обострения экономического кризиса не принесли рекордно высокого прироста депозитов, а полученный показатель обошелся банковской системе очень дорого.

Банки повышали ставки не от хорошей жизни. И это происходило на фоне проблем с ликвидностью, под давлением норм обязательного резервирования по валютным депозитам. Фактически средства привлекались по баснословной стоимости.

Депозиты населения всегда были и остаются основным ресурсом для банков страны, тем более в текущей экономической ситуации, на фоне замедления бизнес-активности и снижения объемов привлеченных средств от юридических лиц.

Между тем, эксперты не пришли к единому мнению относительно целесообразности предложенных инициатив.

Чемерис считает, что депутатская инициатива в сложившихся украинских реалиях является «абсурдной», поскольку на сегодня главной задачей является детенизация экономики, для чего надо принимать меры, которые способствовали бы снижению наличного оборота.

Виктор Суслов полагает, что банкиры устроят кампанию против законопроекта о налогообложении доходов по депозитам, поскольку функции налогового агента с необходимостью организации администрирования налога будут возложены на банки, что неизбежно повлечет дополнительные издержки.

С одной стороны, эти меры помогут частично пополнить бюджет государства. Но с другой, ситуация очень попахивает банальной жадностью в стиле героев известной сказки кота Базилио и лисы Алисы. И тогда направление движения денег в Украине может измениться на диаметрально противоположное: из банков - под матрасы.

Ольга Гордиенко (УНИАН)