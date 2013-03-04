Доходы госбюджета выросли на 5% - до 54,5 млрд грн

По оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, в общий и специальный фонды Государственного бюджета в январе-феврале 2013 года поступило 54,5 млрд грн, что на 2,7 млрд грн (5,1%) больше показателя января-февраля 2012 года, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН,в январе 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 23,2 млрд грн, что 1,5 млрд грн (на 6,8%) больше, чем за аналогичный период 2012 года. Согласно сообщению Госказначейства, в общий фонд госбюджета поступило 20,1 млрд грн, что на 2 млрд грн (на 10,8%) больше прошлогоднего показателя, в специальный фонд - 3,1 млрд грн.