Объем возмещенного НДС в январе-феврале увеличился на 21%

Объем возмещенного налога на добавленную стоимость по оперативным данным Государственной казначейской службы вырос в январе-феврале 2013 года на 1,5 млрд грн (20,7%) до 8,8 млрд грн по сравнению с январем – февралем 2012 года. Об этом говорится в сообщении Госказначейства, размещенном на сайте ведомства

Согласно сообщению, объем НДС, возмещенного в автоматическом режиме, составил 3,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года Миндоходов увеличило сумму возмещенного НДС на 25% - до 4,5 млрд грн. Почти 40% возмещенной суммы получили предприятия с долей иностранного капитала.

Объем возмещений налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость в 2012 году вырос на 3,2 млрд грн, по сравнению с 2011 годом, до 46 млрд грн.

При этом, для автоматического возмещения НДС компания должна соответствовать целому ряду требований, в частности, иметь зарплату выше средней, а также не иметь связи с контрагентами - субъектами хозяйствования, деятельность которых имеет признаки фиктивности.