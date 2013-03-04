Латвия официально подала заявку на введение евро с 2014 года

Латвия официально подала заявку на введение евро в качестве валюты с 2014 года. Таким образом, страна может стать 18-м членом зоны евро, передает Газета.RU со ссылкой на «Би-би-си».

Еврокомиссия и Европейский центральный банк, скорее всего, рассмотрят заявку в июне.

На фоне финансового кризиса экономика Латвии пострадала от сильного спада. Власти в связи с этим провели сокращения расходов и смогли восстановить экономический рост. В настоящий момент Латвия является одной из самых быстрорастущих экономик в ЕС.

Власти Латвии отмечали, что для вступления в зону евро республика должна соответствовать маастрихтским критериям — обеспечить низкую инфляцию и дефицит бюджета не более 3% от ВВП, а размер государственного долга должен составлять не более 60% от ВВП. Также валюта страны должна быть привязана к евро. По данным Министерства финансов страны, в сентябре республика выполнила маастрихтские критерии. Курс лата с 2005 года привязан к евро в соотношении 0,702804 к одному, который должен остаться неизменным до введения в Латвии общеевропейской валюты.

Тем не менее, опросы общественного мнения в стране показывают, что почти две трети населения против введения евро в качестве валюты.

В ноябре прошлого года правительство Латвии утвердило разработанный Министерством финансов законопроект о введении евро с 1 января 2014 года.