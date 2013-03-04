НБУ хочет ограничить наличные расчеты суммой в 150 тыс. грн

Национальный банк Украины обнародовал проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета в размере 150 тыс. грн, сообщила журналистам на брифинге заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская.

По словам В.Рычаковской, проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета обнародован на официальном сайте НБУ для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. После обсуждения полученные предложения будут рассмотрены, и проект будет подан на утверждение правлению НБУ. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн. Ограничения касаются расчетов в отношении 1 лица по одному или нескольким документам в пределах одного дня. Согласно проекту, теперь такие расчеты будут осуществляться с использованием банковских инструментов для осуществления безналичных расчетов (платежная карта, текущий счет).

«Изменения нацелены на ограничение наличности в обороте, направление средств в экономику государства, активизацию безналичных расчетов и детенизацию экономики», - акцентировала внимание В.Рычаковская.

Согласно заявлению чиновников НБУ, эти ограничения не коснуться 90% населения, поскольку такие расчеты между физическими лицами осуществляются 1 раз в несколько лет.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года глава Национального банка Украины Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк может установить предельный размер расчетов наличными для физических лиц минимум в 150 тыс. грн уже в 2013 году. По его словам, большинство граждан даже не заметят этой нормы, поскольку она вводится для отслеживания недобросовестных граждан, которые не хотят платить налоги.

Осенью Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными.