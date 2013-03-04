Запрет валютных депозитов приведет к катастрофе банковской системы - эксперт

Запрет валютных депозитов приведет к оттоку средств с депозитных счетов и к катастрофе банковской системы.

Такое мнение высказал УНИАН экс-министр экономики и экс-глава госфинуслуг, финансовый эксперт Виктор Суслов.

По словам эксперта, запрет валютных депозитов - это очень радикальное решение, и надо очень серьезно подумать. Подобные мероприятия нужно очень тщательно готовить, и для этого нужно действительно обеспечить доверие населения к национальной валюте и ее устойчивость. «Если запрещаются валютные депозиты, то будет создана теневая система обслуживания валютных депозитов. Общество и граждане не готовы к тому, чтобы отказаться держать часть своих средств в валюте. Поэтому, если такое решение будет принято, произойдет массированный отток средств из банковской системы, который вызовет неизбежно в нынешних условиях тяжелейший банковский кризис», - заявил В.Суслов.

В то же время, эксперт поддерживает инициативу относительно налогообложения процентов по депозитам. «Люди, имеющие доходы по депозитам, должны уплачивать налоги, и этот налог должен уплачиваться по ставке не ниже, чем для трудовых доходов. Поэтом ставка 25%, которая предлагается, вполне обоснована. Если посчитать, то окажется, что даже после вычета такого налога, доход по депозиту все равно останется достаточно высоким, интерес хранить деньги в банках не снизится, и оттока депозитов не будет», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые предполагают упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте. Также Е.Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2014 года 25%-ный налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях. Соответствующие законопроекты №2400 и №2401 зарегистрированы в парламенте 26 февраля.