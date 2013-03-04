Таможенный союз ограничит движение рабочей силы из стран, которые в него не входят

Москва. Таможенный союз с 2015 года ограничит движение рабочей силы из стран, которые в него не входят.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом Президент РФ Владимир Путин сказал перед началом переговоров с Президентом Украины Виктором Янукович.

«С 2015 года у нас движение рабочей силы будет ограничено из других стран, кроме Таможенного союза. Мы уже об этом публично объявили», - сказал В.Путин.

Он добавил, что льготный режим будет сохранен только для стран Таможенного союза.

В.Путин подчеркнул, что чем плотнее Россия, Беларусь и Казахстан работают друг с другом, тем сложнее Украине выходить на рынки союза со своими традиционными товарами.

По словам Президента РФ, это беспокоит руководство Украины и России, и руководству стран необходимо вместе подумать, как избежать негативных последствий и сделать все, чтобы не было никакого ухудшения, и стороны двигались вперед с учетом вызовов, которые наблюдаются в мировой экономике.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле 2012 г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин: вопрос о вступлении Украины в ТС лежит сугубо в политической плоскости

Баррозу в очередной раз напомнил Украине, что нужно определяться: ТС или ЕС