Для получения кредитов украинцы чаще всего отдают в залог свои автомобили.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом заявил министр юстиции Александр Лавринович со ссылкой на статистические отчеты о работе государственных и частных нотариусов.

Согласно данным статистики, в течение прошлого года количество залогов транспортных средств составило более 92% общего количества залогов, которые были удостоверены нотариально.

По словам министра, в течение прошлого года нотариусы удостоверили почти 69,5 тыс. договоров залога (кредиты, которые обеспечиваются имуществом или драгоценностями). Из них более 62,5 тыс. договоров касались залога транспортных средств. Аналогичное соотношение наблюдалось и в позапрошлом году, когда из 90% всех договоров залогов составили также залоги транспортных средств. Что касается ипотечных договоров (кредиты, которые предоставляются банками под залог недвижимости - земли, производственных и жилых зданий, сооружений), то в 2012 году чаще всего такие кредиты брали под залог квартир и жилых домов.

Так, например, ипотека квартир и жилых домов составила в прошлом году более 61% общего количества договоров ипотек, удостоверенных нотариусами. Кроме того, около 4,5% общего количества составили договоры ипотеки земельных участков.