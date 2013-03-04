Кабмин предлагает ввести льготы для работодателей за обучение персонала

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести ряд налоговых льгот для работодателей, которые обеспечивают обучение и подтверждение результатов неформального профессионального обучения работников рабочим профессиям. Соответствующий законопроект №2407 зарегистрирован в Раде 26 февраля.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ призван стимулировать работодателей повышать квалификацию своих работников, что в свою очередь, по мнению авторов законопроекта, должно повысить конкурентоспособность работников на рынке труда.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн. Вместе с тем, Министерство доходов и сборов инициировало инвентаризацию системы налоговых льгот и дотаций, которую в свою очередь поддержала Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине 29 января – 12 февраля.