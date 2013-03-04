Процесс слияния «Кредитпромбанка» и «Дельта Банка» будет завершен до июля

Сделка по приобретению основным акционером «Дельта Банка» Николаем Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка» завершена 28 февраля, и процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Дельта Банка».

Согласно сообщению, Н. Лагун получил регуляторные согласования, необходимые для приобретения 100% акций «Кредитпромбанка», включая предварительное разрешение на концентрацию Антимонопольного комитета Украины и разрешение Национального банка Украины на приобретение существенного участия.

«В настоящее время мы приступили к процессу операционной интеграции АО «Дельта Банк» и ПАО «Кредитпромбанк», который мы планируем завершить до 1 июля 2013 года», - цитирует пресс-служба главу наблюдательного совета «Дельта Банка» Н. Лагуна.

Также сообщается, что юридическим советником в интересах продавцов – мажоритарных собственников «Кредитпромбанка» - выступили киевский и лондонский офисы юридической компании «Salans», интересы группы международных финансовых учреждений - миноритарного акционера «Кредитпромбанка» - представляли киевский и лондонский офисы МЮФ Chadbourne & Parke.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта «Кредитпромбанк» начал реализацию продуктов «Дельта Банка» через свои отделения.

В конце декабря 2012 года совладелец «Дельта Банка» (г. Киев) Николай Лагун сообщил о приобретении «Кредитпромбанка» за символическую цену 1 доллар. По его словам, планируется слияние «Кредитпромбанка» с «Дельта Банком» в течение 3-6 месяцев, в результате которого останется одна структура – «Дельта Банк».

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 29,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,02 млрд грн, обязательства - 26,83 млрд грн, средства клиентов - 17,20 млрд грн, собственный капитал - 3,01 млрд грн, уставный капитал - 2,33 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 97,86 млн грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Кредитпромбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 12,22 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 10,09 млрд грн, обязательства - 10,151 млрд грн, средства клиентов – 6,02 млрд грн, собственный капитал - 2,07 млрд грн, уставный капитал - 2,64 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 48,87 млн грн.