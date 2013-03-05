Нардеп предлагает ввести ответственность Казначейства за несвоевременное обслуживание бюджетных средств

Народный депутат Николай Левченко (Партия регионов) предлагает Верховное Раде установить ответственность за несвоевременное казначейское обслуживание бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Н.Левченко внес в парламент соответствующие законопроекты (№2382, зарегистрирован 25 февраля) «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за несвоевременное казначейское исполнение местных бюджетов» и (№2381, зарегистрирован 25 февраля) «О внесении дополнений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования казначейского исполнения местных».

Согласно этим документам, территориальные Управления Государственной казначейской службы Украины теперь будут нести ответственность за несвоевременную оплату расходов государственного и местных бюджетов, а их руководители - дисциплинарную и административную ответственность.

Указанные законопроекты предполагают внесение изменений в Бюджетный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Как сказано в пояснительной записке к законопроектам, с конца 2012 года по всей Украине обострилась проблема блокирования платежей органов местного самоуправления, несмотря на наличие средств на их счетах в органах Государственной казначейской службы Украины.

Например, по городу Донецку на 01.01.2013 г. были не проведены платежи на общую сумму 130 млн грн. Такие объемы задержек, по мнению Н.Левченко, не позволяют рассчитаться с организациями и предприятиями, которые осуществляют благоустройство города, ремонт домов, дорог, оказывают транспортные и медицинские услуги. Это в свою очередь приводит к проблемам учреждений бюджетной сферы и социальной инфраструктуры, в частности, к возникновению задолженности по выплатам заработной платы. И подобная картина характерна для других городов Украины, отмечает депутат.

Н.Левченко считает, что если предложенный законопроект будет принят, то руководителям казначейств в регионах грозит ответственность в виде штрафа от 850 грн и до 1 тыс. 360 грн в случае повторного нарушения в течение года. В то же время проект предлагает введение механизма официального беспроцентного займа у местных бюджетов на нужды государственного бюджета на срок до 1 месяца.

По словам депутата, «сегодня проблема неплатежей казначейства вышла на первый план в работе местных органов власти, и ее необходимо решать безотлагательно». Н.Левченко считает, что, несмотря на низкий уровень санкций, данный законопроект создаст прецедент ответственности, которая в последствии может изменяться и усиливаться от административной до уголовной.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, в общий и специальный фонды Государственного бюджета в январе-феврале 2013 года поступило 54,5 млрд грн, что на 2,7 млрд грн (5,1%) больше показателя января-февраля 2012 года. В январе 2013 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета поступило 23,2 млрд грн, что 1,5 млрд грн (на 6,8%) больше, чем за аналогичный период 2012 года. Согласно сообщению Госказначейства, в общий фонд госбюджета поступило 20,1 млрд грн, что на 2 млрд грн (на 10,8%) больше прошлогоднего показателя, в специальный фонд - 3,1 млрд грн.