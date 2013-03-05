Ирландия выйдет из программы внешней помощи в этом году, Португалия - в следующем
11:24, 05 марта 2013Финансы
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Еврокомиссия рассчитывает на выход Ирландии из программы внешней помощи осенью текущего года, а Португалии - весной следующего, заявил сегодня вице-президент Еврокомиссии Олли Рен на пресс-конференции по итогам Еврогруппы.
Об этом сообщают РИА «Новости».
"Ирландия выйдет из программы осенью, Португалия - весной, как и предполагалось", - сказал он.
Завершение программы означает возвращение к самостоятельному рефинансированию стран на рынках капитала.
Ирландия получает финпомощь общим объемом почти 70 миллиардов евро с конца 2010 года, Португалия в размере 78 миллиардов евро - с весны 2011 года. Обе страны входят в еврозону.
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