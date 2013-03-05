Ирландия выйдет из программы внешней помощи в этом году, Португалия - в следующем

Еврокомиссия рассчитывает на выход Ирландии из программы внешней помощи осенью текущего года, а Португалии - весной следующего, заявил сегодня вице-президент Еврокомиссии Олли Рен на пресс-конференции по итогам Еврогруппы.

Об этом сообщают РИА «Новости».

"Ирландия выйдет из программы осенью, Португалия - весной, как и предполагалось", - сказал он.

Завершение программы означает возвращение к самостоятельному рефинансированию стран на рынках капитала.

Ирландия получает финпомощь общим объемом почти 70 миллиардов евро с конца 2010 года, Португалия в размере 78 миллиардов евро - с весны 2011 года. Обе страны входят в еврозону.