Торги по доллару на межбанке во вторник открылись снижением котировок

Во вторник, 5 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1435/8,1490 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2657/61, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6320/10,6410. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3055/57 (понедельник – 1,3006/08).

В понедельник, 4 марта, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 4 марта на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1460/8,1540, к 12:00 сузился спрэд 8,1485/8,1515. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1510/8,1520.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5930/10,6050, к 12:00 цены ушли вниз 10,5820/10,5900. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5985/10,6035.