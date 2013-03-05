Утвержден график проверок Госфининспекции на 2013 год

Кабинет министров Украины утвердил основные направления работы Государственной финансовой инспекции на 2013 год.

Соответствующее распоряжение Кабмина №101-р от 20 февраля опубликовано на правительственном сайте.

Согласно постановлению, в 2013 году запланирована ревизия использования бюджетных средств и/или отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности, по которым установлены такие предельные сроки подачи результатов проверок на рассмотрение Кабмину и Минфину: март – по итогам проверки Казначейства, апрель - Фонда госимущества, июнь - Минагрополитики, июль – Государственной целевой экономической программы развития внутреннего рынка, август – Минрегиона и Антимонопольного комитета, ноябрь – Госрезерва и Пенсионного фонда, декабрь – Минсоцполитики и Министерства иностранных дел.

Также постановлением запланировано проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдельных госпредприятий, в том числе в апреле («Турбоатом», «Машпроект»), в мае («Укртранснафта», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», «Хлеб Украины»), в июне (аэропорт «Борисполь»), в августе (порт «Октябрьск», «Лисичанскуголь»), в сентябре («Укрэнерго») и декабре («Черноморнефтегаз», «Антонов», «Электротяжмаш», «Запорожский титано-магниевый комбинат», «Одесский припортовый завод», «Укрнафта», «Укринтерэнерго»).

Осуществление контроля выполнения требований законодательства в сфере государственных закупок в соответствии с постановлением запланировано на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины в 2012 году проверила 9 тыс. предприятий и обеспечила возмещение потерь государственных ресурсов на общую сумму 1,9 млрд грн. В результате контрольных мер в бюджеты разных уровней и бюджетные организации перечислено 731,5 млн грн, еще 1,2 млрд грн составили возмещения и возобновления незаконных, нецелевых потерь и недостач ресурсов. В прошлом году в результате своевременного вмешательства финансовым инспекторам удалось предупредить излишнюю растрату 1,7 млрд грн в рамках государственных закупок. Сомнительные торги были отменены, а договоры – разорваны.