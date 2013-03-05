Интерактивный сервис «Пульс налоговой» теперь доступен для клиентов таможни

Министерство доходов и сборов осуществило ребрендинг интерактивного сервиса «Пульс налоговой», который теперь принимает обращения граждан и бизнеса как по налоговым, так и по таможенным вопросам, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Сервис, согласно сообщению, запущен в работу более года назад – в январе 2012 года – и не только является полноценным консультационным сервисом, но и позволяет налогоплательщику сообщать о неправомерных действиях или бездействии сотрудников налоговой службы руководству ведомства.

По данным Миндоходов, количество обращений в «Пульс налоговой» в 2012 году составило 26 тыс., из которых только 2,7 тыс. касались вопросов спорных отношений с налоговыми органами. Фактически по каждому такому обращению (в 99,5% случаев) были проведены расследования, результаты которых были лично доложены обращавшимся.

«Благодаря обновленному «Пульсу» представители бизнеса, в том числе и субъекты внешнеэкономической деятельности, могут оперативно решить спорные вопросы, возникающие не только в сфере администрирования налогов, но и в сфере осуществления таможенного контроля и таможенного оформления», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

В 2012 году Миндоходов приняло порядка 5 тыс. предложений от налогоплательщиков относительно либерализации налоговой системы Украины на 2014 год, рассмотрела и систематизировала их.