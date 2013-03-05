Эксперт: дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2013 году составит 13 млрд долл.

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины по итогам текущего года составит около 13 млрд долл., такой прогноз в комментарии агентству УНИАН озвучила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

По ее словам, улучшение баланса текущего счета в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года произошло за счет свойственного для этого времени более существенного сокращения импорта по сравнению с экспортом (-32% м/м и -8%, соответственно). «В годовом выражении объемы экспорта уменьшились в январе на 3,5% (по сравнению со снижением на 14% г/г в декабре), поскольку высокие объемы экспорта зерна и растительного масла продолжали компенсировать снижение объемов экспорта металлопродукции. Импорт товаров сократился в январе на 3,3% г/г (по сравнению с ростом на 0,9% в декабре) в связи с дальнейшим снижением импорта энергоносителей и уменьшением ввоза в страну продукции машиностроения», - сообщила Е.Белан.

Также она отметила, что сальдо финансового счета оставалось положительным за счет притока прямых иностранных инвестиций в сумме 0,4 млрд долл. и замедления оттока капитала через рынок наличной иностранной валюты (до 0,2 млрд долл., что является самым низким уровнем с мая 2012 года).

«Мы ожидаем, что Украина начнет улучшать внешнюю платежную позицию в этом году за счет требуемого МВФ ужесточения фискальной политики», - говорит Е.Белан.

По ее мнению, постепенное восстановление мировой экономики также должно способствовать улучшению сальдо текущего счета Украины благодаря восстановлению цен на сталь и высокому объему экспорта продукции сельского хозяйства.

Кроме того, Е.Белан отметила, что поскольку сроки ожидаемой девальвации гривни сместились, по оценкам Dragon Capital, на осень 2013 г., ее положительное влияние на баланс текущего счета большей частью будет ощутимо в 2014 г.

«В связи с этим мы ухудшили наш прогноз дефицита текущего счета на 2013 г. до 7,2% ВВП (13 млрд долл.) с 5,6% ВВП. Наш новый прогноз на 2013 г. все же предполагает уменьшение дефицита текущего счета на 1% ВВП по сравнению с 8,2% ВВП в прошлом году, в основном за счет ужесточения фискальной политики», - сообщила эксперт.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины по итогам января 2013 года составил 397 млн долл. по сравнению с дефицитом 889 млн долл. в январе 2012 года.

Справка УНИАН. Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.