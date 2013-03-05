Госдолг Польши в 2012 году вырос на 3% - до 248 млрд долл.

Варшава. Государственный долг Польши на конец декабря прошлого года составил 248 млрд долл. (по текущему курсу 3,2 PLN за 1 USD), что на 2,9%, или около 7 млрд долл. больше данных декабря 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по последним обнародованным данным польского министерства финансов, почти 70% долга, или около 170 млрд долл. составляли внутренние обязательства польского государства.

В прошлом году внутренний госдолг вырос на 3,5% на фоне 1,8% увеличения заграничной задолженности.

Польский минфин сообщил, что около 70% заграничного долга Польши номинировано в евро, 18% - в американских долларах, более 7% - в швейцарских франках и менее 6% - в японских йенах.

96% долга Польша привлекла через облигации, а средний строк выплаты по ним для заграничных бумаг составляет 5,49 года, а для внутренних - 4,47 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году госдлолг Польши вырос почти на 10% после более 11% роста годом ранее.

Справка УНИАН. Действующая польская конституция устанавливает верхний лимит возможной задолженности государства в 60% ВВП, который, по официальным данным, до сих пор не был нарушен.

В то же время ряд экспертов заявляют, что реальный госдолг Польши в несколько раз превышает данные, предоставляемые минфином, поскольку они не учитывают обязательства перед пенсионерами и за медицинское обслуживание, которые могут быть профинансированны только через привлечение новых долгов. По их расчетам, реальный долг Польши уже превышает 200% ВВП.