Нацбанк разработал порядок проведения проверок участников платежных систем

Национальный банк Украины разработал порядок проведения проверок платежных организаций и других участников платежных систем, сообщает регулятор на официальном сайте.

Согласно сообщению, право на проведение проверок объектов надзора за платежными системами и системами расчетов в соответствии с действующим законодательством принадлежит Национальному банку. После утверждения проекта Нацбанк будет осуществлять проверки объектов надзора платежных систем, к которым относятся платежные организации платежных систем, в т.ч. клиринговые и процессинговые учреждения, и другие участники платежных систем, предоставляющие услуги или выполняющие операционные функции в них.

Проект обнародован на сайте Нацбанка для общественного обсуждения, замечания и предложения участников рынка к проекту принимаются до 5 апреля.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон №10656 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)».

Данный документ предусматривает ведение Национальным банком реестра платежных систем и систем расчетов в Украине, их членов/участников и операторов услуг платежной инфраструктуры и предоставление права осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации в порядке, установленном Национальным банком.

Также документ предоставляет Нацбанку право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы по операциям, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, эмитированных банками-резидентами.