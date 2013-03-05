Новые законодательные инициативы приведут к оттоку депозитов - НАБУ

Законопроекты относительно налогообложения доходов в виде процентов по депозитам и запрета вкладов в иностранной валюте приведут к оттоку депозитов и усугублению проблем с ликвидностью банков, сообщили в комментарии УНИАН эксперты Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Председатель правления «Креди Агриколь Банка», глава комитета НАБУ по вопросам налогообложения и учета Евгения Чемерис полагает, что запрет на валютные депозиты может быть введен, когда гривня станет свободно конвертируемой валютой, по аналогии с существующей практикой в мире. «Сегодня главной задачей является детенизация экономики, а для этого надо принимать (и быстро!) те меры, которые способствовали бы уменьшению наличного оборота. Я уже не говорю об операционной сложности взимания этих 25% не со всей суммы процентов, а с разницы с учетной ставкой, которая может меняться в любой момент. Тот, кто это придумал, понятия не имеет, что такое операционная работа в банке и какие доработки программного обеспечения нам понадобятся. А ведь за этим еще последует и отчетность в налоговую…» - сказала она. По ее словам, данные законопроекты являются абсолютно разнонаправленными по отношению друг к другу. «По моему мнению, в сложившихся украинских реалиях – это абсурд. Принятие одновременно этих двух законопроектов по эффекту сравнимо с принятием совместно снотворного со слабительным», - добавила Е.Чемерис.

Заместитель председателя правления «Первого украинского международного банка», глава комитета НАБУ по вопросам регуляторной политики и надзора Артур Загородников полагает, что для населения инициативы по налогообложению вкладов и запрету валютных депозитов - меры крайне непопулярные, и вкладчик будет вынужден искать альтернативные, менее расходные инструменты и возможности для размещения и приумножения своих сбережений. «К инициативам, связанным с полным запретом на вклады в иностранной валюте и введением высоких ставок на налогообложение депозитов в гривне, необходимо относиться очень осторожно и взвешенно… Решения по таким вопросам следует принимать после проведения всестороннего, глубокого анализа и экспертного прогноза с участием не только законодательных и регуляторных органов, но и с учетом мнений банков, банковских объединений и населения», - сказал он. А. Загородников также сообщил, что ассоциация выступает за проведение политики «дедолларизации» и готова к широкому обсуждению, проведению необходимого анализа и выработке предложений по дальнейшей поддержке национальной валюты и совершенствованию законодательных изменений, направленных на создание комфортных условий для вкладчиков, удешевление банковских кредитов и развитие отечественной экономики.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые предполагают упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте. Также Е.Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2014 года 25%-ный налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях. Соответствующие законопроекты №2400 и №2401 зарегистрированы в парламенте 26 февраля.