Минфин выйдет на рынки внешних заимствований до конца первого полугодия - эксперт

Министерство финансов Украины будет использовать весь возможный инструментарий для покрытия долговых платежей и в этой связи, как ожидается, выйдет на рынок внешних заимствований для размещения государственных облигаций не позже второго квартала 2013 года. Об этом сообщается в аналитическом отчете по рынку облигаций, подготовленном аналитиками группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU).

«Во втором квартале из бюджета предстоит выплатить 29,36 млрд грн, из которых почти 20 млрд грн приходятся на выплаты в иностранной валюте. Поэтому потребность в иностранной валюте высока, и сама ситуация побудит Минфин выпустить еврооблигации»,- говорит аналитик облигаций группы ICU Тарас Котович.

По расчетам группы ICU, объем выпуска евробондов во втором квартале может составить не менее 1-1,5 млрд долл., а в целом за год - 5-6 млрд долл., а не 4 млрд долл., как предусмотрено в бюджете.

«Рыночная ситуация для заимствований сейчас благоприятна, и если брать за основу текущие условия, то возможен выпуск облигаций под 7-7,5% сроком обращения 5-10 лет»,- отметил Т.Котович.

Коме того, в отчете ICU сказано, что Минфин может выйти на внутренний рынок заимствований. При этом ОВГЗ будут выпускаться преимущественно в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, объем государственных заимствований в госбюджете 2013 года заложен в сумме 129,403 млрд грн, в том числе объем внешних заимствований - 36,540 млрд грн. Осуществлять государственные внешние заимствования в 2013 году Кабмин поручил министру финансов Юрию Колобову.

В комментариях УНИАН эксперты называли март-апрель наиболее удачным временем выхода на внешние рынки заимствований.