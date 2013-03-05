Прасолов хочет вернуть торговые представительства в управление Минэкономразвития

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов считает целесообразным вернуть торговые представительства Украины за границей, которые сейчас находятся в подчинении МИДа, в управление Минэкономразвития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 5 марта, на совместной коллегии МИД и Минэкономразвития.

«Если мы говорим о действительно эффективной и целостной системе защиты внешне-экономических интересов государства, интеграционно связанных с развитием внутреннего производства страны, то видится целесообразным предоставить Минэкономразвития соответствующий инструмент, которого, по нашему мнению, не хватает в этой системе. Речь идет о торговых представительствах за границей», - сказал И.Прасолов. Он отметил, что передача торгпредств в управление Минэкономразвития даст возможность министерству в полном объеме выполнять функции по развитию предпринимательства внутри страны и в направлении стимулировании экспорта.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 г. все для повышения эффективности работы и экономизации внешней политики 53 торгово-экономические миссий, в том числе и при ООН в Женеве (ТЭМ) были выведены из подчинения Министерства экономики и подчинены Министерству иностранных дел.

Указом Президента Виктора Януковича ТЭМы были ликвидированы и вместо них были образованы экономические отделы заграничных дипломатических учреждений.

С 2010 г. работа ТЭМ в подчинении МИД неоднократно критиковалась Президентом, премьер-министром и предпринимателями.

По данным Госстата, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.