НБУ против запрета на валютные депозиты и налогообложение процентов по вкладам

Национальный банк Украины не поддерживает введение запрета на открытие депозитов в иностранной валюте и налогообложение доходов от банковских вкладов, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, Национальный банк Украины как регулятор банковской системы Украины не поддерживает законопроекты Евгения Сигала №2400 и 2401, зарегистрированные в Верховной Раде 26 февраля, поскольку политика Национального банка направлена на стимулирование роста депозитной базы в соответствии с мировой практикой.

«Руководство Национального банка Украины озабочено политизацией сугубо экономических вопросов. К сожалению, вышеприведенные инициативы являются следствием недостаточно глубокого анализа вопросов, относительно которых предлагаются законодательные новации. Поэтому Национальный банк призывает политических деятелей тщательно анализировать последствия любых законопроектов по вопросам банковской и финансовой системы, которые вносятся в Верховную Раду Украины, придерживаться в своей деятельности принципа однозначного приоритета обеспечения стабильности финансовой системы страны и уважения к ее гражданам», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за январь-февраль текущего года прирост депозитов физических лиц составил около 15 млрд грн, что свидетельствует о росте доверия к банковской системе.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые предполагают упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте. Также Е.Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2014 года 25%-ный налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях.

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