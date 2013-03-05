На межбанке торги закрылись котировками 8,1400/8,1450 грн/долл.

Во вторник, 5 марта, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1490, к 12:00 сузился спрэд - 8,1435/8,1465. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1400/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2657/0,2661, к 12:00 цены понизились - 0,2656/0,2660. К закрытию цены достигли минимума - 0,2650/0,2654. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,6950 (-0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3020/1,3075. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6320/10,6410, к 12:00 цены повысились - 10,6340/10,6420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6070/10,6175.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1460/8,1540, к 12:00 сузился спрэд - 8,1485/8,1515. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1510/8,1520.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5930/10,6050, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5820/10,5900. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5985/10,6035.