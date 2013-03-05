Просроченная задолженность по кредитам выросла до 74,5 млрд грн

Просроченная задолженность по кредитам в банковской системе в январе текущего года выросла на 2,7% или на 1,93 млрд грн по сравнению с началом года, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, по оценкам экспертов НАБУ, просроченная задолженность по кредитам в январе текущего года составила 74,45 млрд грн, при этом ее доля в кредитном портфеле банковской системы по сравнению с началом года существенно не изменилась (9,22% по состоянию на 1 февраля против 8,9% на 1 января). Объем резервов по активным операциям банков увеличился на 737 млн грн или на 0,5% и составил 142,1 млрд грн.

Как считают эксперты НАБУ, увеличение объема сомнительной и безнадежной задолженности по кредитам банков связано с изменением с 1 января правил классификации активов в соответствии с постановлением НБУ № 23 от 25 января 2012 года.

Также сообщается, что основной объем просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле сформирован кредитами компаний перерабатывающей промышленности (23%), торговли (18%) и строительного сектора (12%). При этом, наибольшую долю просроченных кредитов имеют компании по водоснабжению, канализации и обращению с отходами (15,4%), строительной отрасли (13,8%) и перерабатывающей промышленности (9,9%). Общий уровень просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле банковской системы Украины на начало февраля 2013 составляет 8,9%.

Как сообщал УНИАН,объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5%, или 6,77 млрд грн — до 72,52 млрд грн. В 2012 году украинские банки уменьшили объем предоставленных кредитов на 8,5%, или 9,99 млрд грн — до 815,327 млрд грн. Снижение в 2012 году объемов предоставленных банками кредитов произошло в основном за счет уменьшения кредитования физических лиц на 7,4%, или 12,9 млрд грн, — до 161,775 млрд грн. В то же время объемы кредитования юрлиц выросли на 4,9%, или 28,3 млрд грн, — до 609,202 млрд грн. В 2012 году банки уменьшили объемы долгосрочных кредитов на 7,6%, или 32,3 млрд грн — до 394,246 млрд.