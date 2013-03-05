Объем налоговых поступлений в бюджет с начала года вырос на 4,3%

По оперативным данным, объем поступлений в общий фонд Государственного бюджета от налоговых и таможенных органов в январе – феврале 2013 года составил 67,8 млрд грн, что на 2,8 млрд грн (на 4,3%) больше аналогичного периода 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, в Государственный бюджет поступило 53,8 млрд грн, из которых 38 млрд грн обеспечили налоговые органы, 15,8 млрд грн – таможенные. Местные бюджеты получили 14 млрд грн.

«В общий фонд Госбюджета перечислено 51,6 млрд грн, что на 1,9 млрд грн (на 3,7%) больше показателя января-февраля 2012 года», - сказано в сообщении Миндоходов.

В Министерстве обратили внимание, что рост платежей стал возможен за счет роста сборов налога на прибыль, НДС, акцизного налога и сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 23,2 млрд грн, что 1,5 млрд грн (на 6,8%) больше, чем за аналогичный период 2012 года.