Председателем набсовета банка «Форум» стал гендиректор «Смарт-Холдинга»

В ходе внеочередного общего собрания акционеров банка «Форум» во вторник, 5 марта, был избран новый состав наблюдательного совета финансово-кредитного учреждения, говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, решением собрания Денис Рудев, ранее являвшийся председателем наблюдательного совета банка, утратил соответствующие полномочия. На должность председателя НС избран Алексей Пертин, генеральный директор ЧАО «Смарт-Холдинг».

Также указывается, что членами набсовета банка в новом составе были избраны: Игорь Дрижчаный (главный советник «Смарт-Холдинга»), Владимир Нусинов (директор по корпоративному управлению и ценным бумагам «Смарт-Холдинга»), Юлия Кирьянова (финансовый директор «Смарт-Холдинга»), Лада Кондуфорова (директор по правовому обеспечению «Смарт-Холдинга»), Михаил Завилов (директор по персоналу «Смарт-Холдинга»).

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2012 г. компания «Смарт-Холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 8,667 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,598 млрд грн, обязательства - 7,192 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн, собственный капитал - 1,476 млрд грн.

Банк «Форум» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 4,282 млн грн по сравнению с 777,209 млн грн убытка по итогам 2011 года.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.