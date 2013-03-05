Украина в марте должна выплатить 8,4 млрд грн по своим долговым обязательствам

Объем платежей по государственным долговым обязательствам в марте составит 8,42 млрд грн, говорится в аналитическом отчете по рынку облигаций, подготовленном аналитиками группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU).

Согласно отчету, это почти на 2 млрд меньше объема февральских платежей, которые считаются пиковыми (10,4 млрд грн).

По данным ICU, общий объем платежей, который Украина должна будет выплатить по своим обязательствам до конца года, составит порядка 97,5 млрд грн. При этом пиковыми по объему месячных платежей (более 10 млрд грн), помимо февраля, станут май (11,8 млрд грн), июнь (10,9 млрд грн), август (12,2 млрд грн) и ноябрь (11,5 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, на конец 2013 года ожидаемый объем государственного долга составит 483,032 млрд грн, что примерно составляет 30,6% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, против 28,5% по итогам 2012 года.