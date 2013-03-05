Минфин привлек 1,52 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 5 марта

Министерство финансов Украины во вторник, 5 марта, привлекло в государственный бюджет 1,52 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 1,31 млрд грн, удовлетворив 3 заявки, поданные на приобретение 5-летних гривневых госбумаг, доходность при этом составила 14,3%. Также была удовлетворена одна заявка на 7-летние ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 210,07 млн грн, доходность установлена на уровне 14,3%.

В то же время Минфин оставил без удовлетворения все 12 заявок на гривневые бумаги сроком погашения 4 декабря 2013 года, общим объемом 620,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Справка УНИАН. По состоянию на 5 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 203,221 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,878 млрд грн, нерезидентов - 5,005 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.