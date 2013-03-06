Рост ВВП Австралии в 2012 году был максимальным за 5 лет

По данным Австралийского бюро статистики, ВВП Австралии в 2012 году вырос на 3,6%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на агентство Bloomberg. Более значительный подъем последний раз был зафиксирован в 2007 году, тогда экономика увеличилась на 4,7%. В IV квартале прошлого года ВВП страны повысился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев. Австралийское бюро статистики улучшило оценку роста экономики в III квартале до 0,7%.

Экспорт в октябре — декабре 2012 г. увеличился на 3,3%, затраты домохозяйств — на 0,2%, госрасходы — на 24,6%. В то же время сдерживающее влияние на экономический подъем оказал спад в сфере нежилого строительства на 8,9%.

Основным источником роста ВВП страны была добыча полезных ископаемых и экспорт минеральных ресурсов, что четко видно в региональном разрезе: ВРП основного горнодобывающего региона Западная Австралия вырос на 14,2% (год к году), а Нового Южного Уэльса и Квинсленда — на 2,4 и 2,2%.