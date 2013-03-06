Торги на межбанке открылись снижением цен на доллар и евро

В среду, 6 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1410/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2656/0,2660, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6210/10,6290. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3050/1,3052 (вторник — 1,3055/1,3057).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 марта, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1490, к 12:00 сузился спрэд – 8,1435/8,1465. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1400/8,1450 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6320/10,6410, к 12:00 цены повысились – 10,6340/10,6420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6070/10,6175.