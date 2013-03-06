Нацбанк продлил ликвидацию банков «БИГ Энергия» и «Одесса-Банк»

Национальный банк Украины продлил процедуру ликвидации банка «БИГ Энергия» (Киев) с 1 марта до 1 октября 2013 года и «Одесса-Банк» (Одесса) - с 1 марта до 1 июля 2013 года.

Об этом говорится в сообщениях Нацбанка, обнародованных в газете «Голос Украины» №44 за 6 марта (по банку «БИГ Энергия») и газете «Урядовий кур’єр» №44 от 6 марта (по «Одесса-Банку»).

Согласно сообщению, соответствующие решения закреплены постановлениями НБУ №53 и №55 от 26 февраля.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк принял решение ликвидировать банк «БИГ Энергия» в феврале 2010 года, «Одесса-Банк» - в июле 2009 года.