Собственник «Дельта Банка» сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка»

Физическое лицо Николай Лагун, который является основным акционером «Дельта Банка», сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка», входящего в группу крупнейших банков Украины.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций акционера банка – физического лица вырос до 100% уставного капитала банка в результате покупки пакетов акций, ранее принадлежавших компаниям Fintest Holding Ltd (Кипр, 28,72% акций банка), Kalouma Holdings Ltd (Кипр, 47,78 %) и Homertron Trading Ltd (Кипр, 23,50%).

Как сообщал УНИАН, сделка по приобретению основным акционером «Дельта Банка» Николаем Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка» завершена 28 февраля, процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 12,22 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 10,09 млрд грн, обязательства - 10,151 млрд грн, средства клиентов – 6,02 млрд грн, собственный капитал - 2,07 млрд грн, уставный капитал - 2,64 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 48,87 млн грн.

